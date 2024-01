Ende Januar startet im Einzelhandel der Winterschlussverkauf. Die Lager sind noch gut gefüllt - Platz für die Frühjahrsware muss her. Die Schnäppchenjagd kann sich daher lohnen. Doch was können Kunden tun, wenn sich das Sonderangebot als Fehlkauf entpuppt?

Gekauft ist gekauft: Ob ein Artikel preisreduziert war oder regulär bezahlt wurde, spielt für einen Umtausch oder eine Rückgabe keine Rolle. Es gilt das Gewährleistungsrecht.



Solange keine Mängel vorliegen, müssen Geschäfte verkaufte Ware grundsätzlich nicht zurücknehmen. Das Rückgaberecht ist eine freiwillige Leistung. Ob ein Umtausch dennoch möglich ist, kommt auf die Kulanz des Ladens an.



Gerade im Schlussverkauf wollen Händler einmal verkaufte Ware in der Regel auch nicht zurück in den Laden hängen. Daher sollte man sich über die jeweiligen Regelungen schon vor dem Kauf im Geschäft erkundigen. Oft wird darauf hingewiesen, dass reduzierte Ware vom Umtausch ausgeschlossen ist.