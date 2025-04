Das Auswärtige Amt hat die Lage in der Türkei ganz genau im Blick und veröffentlicht regelmäßig Reisehinweise auf seiner Website . Aktuell heißt es dort vor allem für die großen Städte Ankara, Istanbul und Izmir:

Derzeit ist nicht absehbar, wie lange diese Einschränkungen (gemeint sind z.B. Straßensperrungen oder Ausfall des ÖPNV) anhalten werden. Informieren Sie sich in den Medien zur jeweils aktuellen Lage [...]. Meiden Sie Demonstrationen und größere Menschenansammlungen und seien Sie in deren Umfeld äußerst vorsichtig.

Bildrechte: picture alliance/dpa/SOPA Images via ZUMA Press Wire | Tunahan Turhan

Die Lage in den derzeit noch ruhigen Urlaubsregionen der Türkei außerhalb der Metropolen wird aktuell vom Auswärtigen Amt nicht thematisiert. Außerdem wichtig: Die Reisehinweise sind keine offizielle Reisewarnung, mit der man schon geplante Urlaube stornieren kann. Wem als Pauschalreisender dennoch mulmig ist, sollte mit dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro sprechen.

Während man die Metropolen und die dort stattfindenden Demos vielleicht meiden kann, sind die Hinweise des Auswärtigen Amtes zum Thema Einreise krasser.



Zitat: "Es gibt weiterhin Fälle, in denen deutsche Staatsangehörige willkürlich festgenommen, mit einer Ausreisesperre belegt oder an der Einreise in die Türkei gehindert werden."