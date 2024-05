Die Behörden der Insel greifen nun zu drastischen Maßnahmen: Seit Samstagabend (11.05.) darf auf offener Straße und am Strand kein Alkohol getrunken mehr werden. Wird es am Ballermann jetzt gesitteter zugehen?

Für Ballermann-Sänger Julian Sommer ist das Alkoholverbot am Ballermann nichts Neues: "Jedes Jahr um diese Zeit stehen solche Meldungen in der Presse und es gibt ein Statement der Regierung. Ich bin gespannt, ob es jetzt härter kontrolliert wird", sagte der 26-Jährige. Obwohl Sommer mit seiner Musik das trinkfreudige Publikum vor Ort anspricht, hat er Verständnis für die Maßnahmen: "Wenn man sieht, wie es morgens an der Playa aussieht, kann man sich ein wenig erklären, warum die Regierung das macht. Es ist nicht ganz unbegründet."

Die Regionalregierung in Palma hatte zuletzt 2020 ein Gesetzespaket gegen die Exzesse geschnürt, das dann durch die Corona-Pandemie etwas unterging. Nun werden Teile des Gesetzes mittels eines Dekrets geändert.



Zuvor waren lediglich Trinkgelage, sprich der Alkoholkonsum in der Gruppe, auf offener Straße verboten. Nun darf gar kein Alkohol mehr auf offener Straße oder auch am Strand getrunken werden, selbst wenn man allein unterwegs ist.



Das neue Dekret gilt zunächst bis Ende 2027. Danach sei man frohen Mutes, die Exzesse auch ohne strenge Regeln unter Kontrolle bekommen zu können, hieß es in der Mitteilung. Noch unklar ist, mit welcher Strenge die Polizei die neue Verordnung umsetzt.