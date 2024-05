Zurücklehnen, anschnallen und sich auf den Urlaub freuen: Immer mehr Menschen nehmen ihre Vierbeiner mit in den Urlaub. Doch spätestens wenn Hund, Katze und Co. mit ins Flugzeug sollen, gibt es einiges zu beachten:

Jede Fluggesellschaft hat unterschiedliche Regeln für Tiertransporte. Bei den meisten Airlines dürfen nur Hunde und Katzen mitfliegen. Sind die leichter als acht Kilo, dürfen sie sogar bei Herrchen und Frauchen sitzen, sicher in einer Box untergebracht. Die meisten Fluggesellschaften fordern eine Transportbox mit den Mindestmaßen 55 x 40 x 23 cm. Tiere, die schwerer sind, müssen in einen klimatisierten Frachtraum.



Wichtig: Das eigene Tier muss in der Regel frühzeitig angemeldet werden, spätestens 72 Stunden im Voraus. Denn viele Airlines erlauben nur eine begrenzte Anzahl an Tieren in Kabinen und Frachtraum.