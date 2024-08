In einigen Orten des Landes sind bereits Seen wegen Blaualgenbefall gesperrt - darunter Hamburg oder Offenbach. (Stand: 1. August 2024) Die Warnungen sollte man durchaus ernst nehmen, denn die Bakterien können für Menschen und Tiere gefährlich werden.

Sowohl im Meer als auch in größeren Badeseen können Cyanobakterien auftreten. Sie werden landläufig als Blaualgen bezeichnet. Treten sie in normaler Konzentration auf, sind die Bakterien ungefährlich. Bei warmem Wetter vermehren sich die Blaualgen allerdings - und können zur Gefahr werden.



Cyanobakterien produzieren Gifte, die sich im Wasser lösen können. Kommen Badegäste mit diesen Giftstoffen durch Verschlucken oder Hautkontakt in Berührung, können sie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Gliederschmerzen, Bindehautentzündungen, Ohrenschmerzen und Atemwegserkrankungen auslösen. Auch Haut- und Schleimhautreizungen sowie allergische Reaktionen sind möglich.



Im schlimmsten Fall kann es zu Lähmungen der Atemmuskulatur und zur Schädigung des Nervensystems kommen. Vor allem auf Kinder sollte geachtet werden. Schlucken die nämlich zu viel von dem verunreinigtem Wasser, droht Lebensgefahr.