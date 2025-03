Es klingt schon ein wenig bedrohlich, ist aber eine wichtige Info für alle Deutschen, die Urlaub in den USA machen wollen. Nachdem drei Deutsche wegen Problemen bei der Einreise in den USA festgenommen wurden, hat das Auswärtige Amt nun reagiert und die Reisehinweise aktualisiert. Auf der Homepage des Auswärtigen Amts heißt es nun:

Reisende sollten ausschließlich mit einem gültigen ESTA oder Visum in die USA reisen, das dem geplanten Aufenthaltszweck entspricht. Vorstrafen in den USA, falsche Angaben zum Aufenthaltszweck oder eine auch nur geringfügige Überschreitung der Aufenthaltsdauer bei Reisen können bei Ein- bzw. Ausreise zu Festnahme, Abschiebehaft und Abschiebung führen.

Die Abkürzung ESTA steht für Electronic System for Travel Authorization (Elektronisches System zur Reisegenehmigung).

Außerdem gut zu wissen: Auch mit gültigen Einreisepapieren können US-Beamte die Einreise in die USA verweigern. Heißt also: Ein bisschen Risiko und Nervenkitzel bleiben. Das war allerdings auch schon vor den aktuellen Vorfällen mit den deutschen Staatsbürgern so.