Stiftung Warentest

Für Gesicht und Körper Sonnenschutz im Test: Das sind die besten und die schlechtesten Cremes

30. April 2025, 08:35 Uhr

Wer in den Urlaub fährt oder mit der Familie zum Baden geht, will sicher sein, dass die neu gekaufte Sonnencreme hält, was sie verspricht. Erst recht, wenn man in eine teure Marke investiert oder sich für ein Bioprodukt entschieden hat!