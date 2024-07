Am 21. September heißt es wieder "O'zapft is" zum Oktoberfest 2024. Sechs Millionen Besucher werden bis 6. Oktober zur Wiesn erwartet. Die wichtigsten Fragen zum wahrscheinlich größten Volksfest der Welt:

Sehr wahrscheinlich ist, dass der Preis die Marke von 15 Euro knacken wird. Ein Politikum und Gesprächsstoff in München für mehrere Tage - jedes Jahr! Offiziell ist der Preis noch nicht, er soll aber demnächst bekanntgegeben werden. Wer sich noch erinnern kann: 2023 kostete die Maß zwischen 12,60 Euro und 14,90 Euro. Getrunken wurde trotzdem.



Übrigens: Wer nur den Durst löschen will, muss nicht unbedingt zur Maß und damit tief in die Tasche greifen. Wie im Vorjahr gibt es wieder kostenlos Trinkwasser auf dem Festgelände.