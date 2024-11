Viele Deutsche kaufen an Aktionstagen wie Black Friday, Prime Day oder Cyber Monday ein. Im Rahmen einer Umfrage gab 2023 ein überwiegender Teil der Befragten an, schon einmal bei einem solchen Aktionstag eingekauft zu haben.

Warum wir so gerne auf Schnäppchenjagd gehen

Bares Geld zu sparen ist dafür eine wichtige Motivation: Schwankende Preise kosteten Haushalte in Deutschland 2023 durchschnittlich 2.268 Euro, so eine Studie der Barclays Bank.



Zudem aktiviert die Aussicht auf ein echtes Schnäppchen ja auch das Belohnungszentrum im Gehirn: "Im Vergleich zu normalen Preisen an Gegenständen aktivieren Wörter wie Rabatt oder Sonderangebot diese Region besonders", fasst es Neuropsychologe Christian Elger zusammen. Die Vernunft wird in solchen Momenten also gerne mal ausgeschaltet - manchmal zum Nachteil der Käufer.

Schnäppchen-Kalender: Smartes Timing beim Einkauf

Wer also Geld sparen will, sollte seine Anschaffungen und Einkäufe gut planen, sofern das denn möglich ist. Barclays-Manager Tobias Grieß rät zu smartem Timing beim Einkauf. Laut der Studie sind folgende Produkte im jeweiligen Monat am günstigsten:

Januar und Februar: Mode, Haushalts- und Gartengeräte, Pkw und Autozubehör

Mode, Haushalts- und Gartengeräte, Pkw und Autozubehör März und April: E-Book-Reader, Kopfhörer und PC-Zubehör

E-Book-Reader, Kopfhörer und PC-Zubehör August: Smartwatches, Fitness-Tracker und Camcorder

Smartwatches, Fitness-Tracker und Camcorder November und Dezember: Laptops, Heimkino-Anlagen, Spielekonsolen, Fernseher und Mobiltelefone ohne Vertrag

Wer also zu Weihnachten teure Elektronikgeräte verschenken will, kommt demnach mit einem Last-Minute-Kauf im Dezember oft günstiger weg, als wenn das Produkt ein paar Monate vorher gekauft wird.

Preise von Modeartikeln schwanken besonders stark

Besonders lohnt es sich, bei Mode auf den günstigsten Zeitpunkt zu warten: Hier schwankten die Preise laut Barclays im Jahresverlauf 2023 um knapp 11 Prozent. Auch bei Produkten für Haushalt und Garten seien die Preisschwankungen mit rund 7 Prozent beachtlich, gefolgt von Pkw, Autozubehör und Elektronikartikeln mit gut 5 Prozent Preisunterschied.