Diese DIY-Idee erfordert etwas Zeit und Einsatz. Beim nächsten Waldspaziergang einfach die Augen nach großen Ästen offenhalten, diese einsammeln und anschließend zuhause trocknen. Mit etwas Geschick lässt sich daraus ein dekorativer Christbaum basteln. Dafür die gleichmäßig größer werdenden Äste auf eine Aluminiumhohlstange stecken. Wer möchte, kann statt Ästen auch übrig gebliebene Holzlatten nehmen. Zum Schluss den "Baum" in einen Sonnenschirm- oder Christbaumständer einspannen, fertig!

Ein echter Dekotipp für Hobby-Heimwerker: Als Weihnachtsbaum-Ersatz tut es auch eine ausrangierte Leiter. Von Größe und Form kommt sie nah an das traditionelle Tannenbäumchen heran und kann fast genauso gut mit Lichterketten, Kugeln und Co. behangen werden. Wer möchte, kann seine Holzleiter im Vorfeld in Shabby-Chic-Optik weiß bemalen oder besprühen.