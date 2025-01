Übersetzt man "dry scooping" ins Deutsche, bedeutet das soviel wie "trockenes Löffeln". Auf TikTok ist damit gemeint, sich vor dem Sport einen Löffel Protein- oder Pre-Workout-Pulver in den Mund zu kippen - und zwar ohne Wasser. Das soll angeblich für einen zusätzlichen Energie-Kick beim Training sorgen. Ein Trend, der gleich zwei Gesundheitsrisiken birgt: An dem staubtrockenen Pulver kann man sich leicht verschlucken - und letztlich ersticken. Außerdem belastet das hochdosierte Koffein im Pulver den Körper, kann sogar zu einem Herzinfarkt führen.

Es gibt auf der Plattform TikTok einen weiteren erschreckenden Trend: den "National Rape Day" (deutsch: Nationaler Vergewaltigungstag). Zum ersten Mal sind User im Jahr 2021 über ein TikTok-Video aufgefordert worden, am 24. April junge Frauen und Mädchen anzufassen und zu belästigen - angeblich würde sexuelle Gewalt an diesem Tag nicht geahndet werden. Auch heute ist der "National Rape Day" noch nicht gänzlich von TikTok verschwunden.

Bei der sogenannten "Superman Challenge" wirft sich eine Person in "Superman"-Pose in die Arme von anderen Jugendlichen. Die sollen denjenigen auffangen und wieder zurückkatapultieren. Klingt in der Theorie vielleicht lustig, ist in der Praxis aber gefährlich und führte schon zu heftigen Verletzungen.

Eltern und Großeltern treibt die Sorge um, wie man die eigenen Kinder und Enkelkinder vor TikTok-Challenges schützen kann. Zumindest bis zum zehnten Lebensjahr sollten Kinder generell mit einem Smartphone oder Tablet nicht allein gelassen werden. Für die Zeit danach helfen in erster Linie: Aufklärung und Zuhören.



Außerdem hilfreich für Eltern: am Ball bleiben. Wer zumindest schon mal was von der neuesten Challenge gehört hat, kann auch reagieren und das Thema ansprechen. Wer ganz ahnungslos durch die Welt läuft, ist da im Nachteil. Was sind die neuesten Trends - und was macht sie gefährlich? Sprechen Sie ruhig ganz offen darüber.