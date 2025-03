Was ist Tracking überhaupt? Tracking bezeichnet das Nachverfolgen von Aktivitäten mittels gewisser Hilfmittel. Mit Hilfe von GPS-Trackern im Smartphone, in Anhängern, in Armbändern, Halsketten oder in der Smartwatch lässt sich zum Beispiel der Aufenthaltsort eines Kindes bestimmen. Auf dem eigenen Gerät können Eltern dann nachverfolgen, ob das Kind den abgesprochenen Weg nimmt und ob es am Ziel ankommt.