Kinder und Jugendliche können es meist kaum erwarten, ihr erstes eigenes Smartphone zu bekommen. Die Verbreitung in dieser Altersgruppe ist enorm. Laut einer Studie besitzen bereits 96 Prozent aller Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren ein Smartphone.



Das Problem: Neben den Chancen, die die Nutzung bietet, lauern auch Gefahren. Viele Eltern sind deshalb besorgt, was auf den Displays passiert. Um die Handynutzung sicherer zu machen, gibt es Einstellungen am Smartphone, Apps und Einstellungen am WLAN-Router.



Eines vorweg: Keine Einstellung oder App kann alle Online-Gefahren verhindern. Was aber geht: Einfluss nehmen auf die Zeit am Bildschirm, die angezeigten Inhalte oder auch die In-App-Käufe.