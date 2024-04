Kleine Kinder sind meist von Natur aus Frühaufsteher. In der Grundschulzeit bildet sich dann schon eine gewisse Vorliebe bei den Kindern heraus und die Schlafzeiten können sich verschieben.



Doch in der Pubertät ändert sich das nochmal ganz gewaltig - viele Eltern können ein Lied davon singen: Plötzlich kommt der Nachwuchs erst gegen 22 Uhr richtig in Schwung. Und morgens? Da erscheint der gemeine Jugendliche nicht mehr zum gemeinsamen Wochenendfrühstück, schläft gerne bis zum Mittag und muss an Schultagen mehrmals geweckt werden.