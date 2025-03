Schaut man sich in Bücherläden um, fällt längst auf: Oft werden Bücher damit beworben, dass sie online empfohlen werden. Gütesiegel TikTok? Das zieht auf jeden Fall, wie auch Dr. Maximilian Hugendubel, Geschäftsführer der gleichnamigen Buchhandlungen gegenüber dem WDR bestätigt: "Bücher bei TikTok sind ein riesiger Trend. Wir sehen das insbesondere bei den Abverkäufen. Es lassen sich Kundengruppen ansprechen, die bislang in der Buchhandlung so nicht fündig geworden sind."