Mit Inkrafttreten der Verordnung zum Schutz vor schädlichen Wirkungen nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen (NiSV) dürfen nur noch approbierte Ärzte mit entsprechender Fort- und Weiterbildung Tattoos entfernen.



Bevor die Verordnung im Dezember 2018 geändert wurde, durfte - rechtlich gesehen - jeder die Behandlung vornehmen. Hautärzte begrüßten die Änderung der NiSV, mit der "eine Regelungslücke geschlossen wird, die in der Vergangenheit zu einer bedenklichen Ausweitung von Laser in Laienhand geführt hat und damit zu teils erheblichen, nicht revidierbaren Schäden an der Haut".