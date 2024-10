Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) hat fast 4.500 Kosmetikprodukte aus 13 Ländern untersucht. Das Ergebnis: Fast 300 in der EU erhältliche Produkte enthalten gesundheits- oder umweltschädliche Stoffe.

Unter anderem in Eyelinern, Liplinern, Haarspülungen und Haarmasken wurden verbotene Inhaltsstoffe gefunden. Dabei handelt es sich um Stoffe, die in der Umwelt nur langsam abgebaut werden oder im Verdacht stehen, der Fruchtbarkeit zu schaden oder krebserregend zu sein. Betroffen sind Produkte aller Preisklassen und auch Produkte in Deutschland.