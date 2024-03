"Mob Wife": Aussehen wie eine Mafia-Braut

"Mob Wife" ist DER Beauty-Trend der Stunde - zumindest laut TikTok.



Kurz erklärt bedeutet der Look: Bye bye Minimalismus, hello Big Hair, extravagante Nägel und aufwendiges Make-up. Jeder will jetzt aussehen wie eine Mafia-Braut - ja, richtig gehört.



Denn "Mob Wife" ist im Englischen der Begriff für die Ehefrauen von Mafiabossen. Klingt erst einmal skurril, macht aber durchaus Sinn. Denn zum "Mob Wife"-Look gehört mehr als Make-up und die richtige Klamotte. Es geht auch um eine selbstbewusste Attitüde - und die braucht man bei diesem Trend auch.

Bildrechte: imago images/Everett Collection

Inspiration finden gewiefte Beauty-Fans in den 90ern. Man denke nur an Sharon Stone in "Casino" oder die Looks der Supermodels um Cindy Crawford. Heißt: Smokey Eyes, dunkelbrauner Lidschatten, künstliche Wimpern, tiefrote und braune Lippenstift-Töne, lange, lackierte Fingernägel und natürlich Frisuren mit XXL-Volumen. Mehr ist mehr!



Modisch setzt die "Mob Wife"-Ästhetik auf Leder, Animal-Print, schweren Gold-Schmuck und große Taschen.

Bildrechte: IMAGO / Everett Collection

