Verwirrung um kaputte Altkleider: Anfang des Jahres hieß es noch, dass alte Klamotten nicht mehr im Restmüll entsorgt werden dürfen. Ab Januar 2025 gehöre alles in den Kleidercontainer! Die Verwunderung über die neue EU-Richtlinie war in Deutschland groß. Schließlich hätte dies bedeutet, dass auch Lumpen in den Altkleider-Container gewandert wären.