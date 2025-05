Newsblog zur Papstwahl Konklave - Das passiert jetzt

04. Mai 2025, 17:10 Uhr

Die Sixtinische Kapelle ist für das am Mittwoch (7.5.2025) beginnende Konklave fast fertig hergerichtet. Videoaufnahmen des Vatikans am Wochenende zeigten, wie in der Kapelle die Öfen zur Verbrennung der Stimmzettel sowie der Schornstein auf dem Dach installiert wurden. Ab Mittwochabend soll dort weißer oder schwarze Rauch anzeigen, ob ein Wahlgang für ein neues Kirchenoberhaupt erfolgreich war oder nicht und ob ein neuer Papst festesteht. Hier erfahren Sie, was aktuell passiert.