01.04.2025 |

Bei der Suche nach dem seit rund einer Woche vermissten sechsjährigen Pawlos aus Hessen setzt die Polizei nun auch auf eine bundesweite Öffentlichkeitsfahndung über digitale Anzeigetafeln.



Auf mehr als 13.000 Bildschirmen unter anderem an Bahnhöfen und Flughäfen werde seit Montag um Hinweise zu dem spurlos verschwundenen Jungen aus Weilburg gebeten, teilte die Polizei in Wiesbaden mit. Man erhoffe sich durch diese Aktion nochmals Hinweise auf seinen Verbleib.



Die örtlichen Suchmaßnahmen in Weilburg laufen parallel weiter. Dabei konzentriere sich die Polizei unter anderem auf die Auswertung von Videomaterial und Hinweisen aus der Bevölkerung. Ein eigens eingerichtetes Hinweis-Telefon sei weiterhin geschaltet, hieß es am Montag. Hinweise können auch über eine Online-Portal vom Bundes-Kriminalamt übermittelt werden.

Sechs Tage nach dem Verschwinden geht die Suche auch am Sonntag weiter. "Wir haben am Samstag tagsüber und in der Nacht auf Sonntag weiter gesucht, gleiches werden wir auch heute tun", sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Neue Erkenntnisse gäbe es laut dem Sprecher aber keine.



Einsatzkräfte aus dem gesamten Gebiet des Polizeipräsidiums Westhessen seien an der Suche nach dem sechsjährigen Pawlos beteiligt. Am Montag werde es eine Neubewertung der Suchaktion geben, hieß es. Dann werde man schauen, wo man neu ansetzen oder Schwerpunkte hin verlagern könne, erklärte der Sprecher.