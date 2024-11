Die Idee, Alltagsprodukte für eine Fahndung zu nutzen, ist nicht neu. Bereits in den 80er-Jahren wurden in den USA Milchkartons mit Fotos vermisster Kinder bedruckt. Wie viele Kinder durch diese Aktion tatsächlich gefunden wurden, ist nicht bekannt. Es gab jedoch Fälle, in denen Kinder wieder mit ihren Familien vereint werden konnten. So erkannte sich ein siebenjähriges Kind auf einer Milchtüte wieder.



Auch Frank Matthiesen, Leiter der Polizeidirektion Itzehoe, sieht die Aktion positiv. Gegenüber BRISANT sagte er: "Die üblichen Fahndungsmethoden sind alle in Bearbeitung gewesen und so eine Öffentlichkeitsfahndung auf Getränkeflaschen kann durchaus den ein oder anderen neuen Ermittlungsansatz bringen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit schwer vorherzusagen ist."