Im schwäbischen Landkreis Augsburg in Bayern sind am Mittag ein Deich und ein Damm gebrochen. Das teilte das Landratsamt mit. Bewohner im Ort Diedorf müssen ihre Häuser verlassen.

In Fischach im Landkreis Augsburg haben Helfer mit einem Hubschrauber Menschen aus ihren Häusern gerettet, von den Fluten eingeschlossenen sind. Die Bewohner hätten ihre Häuser nicht mehr verlassen können, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes.

Die Schule im Ortsteil Kehlen in Meckenbeuren im Bodenseekreis sei vor dem Hochwasser nicht zu schützen gewesen, so ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands. Auch die Sandsäcke hätten das Wasser nicht aufhalten können. Die Schule sei deshalb aufgegeben worden. Der Fluss Schussen sei über die Ufer getreten. Sein Pegel scheine nun jedoch nicht mehr zu steigen.

Im schwäbischen Landkreis Günzburg sind die Pegelstände eines Jahrhunderthochwassers erreicht worden. Das teilte das zuständige Landratsamt mit. In der Nacht sind weitere Sandsäcke gefüllt worden. Bereits am Vortag hatte der Landkreis vorsorglich zusätzliche 15 000 Sandsäcke befüllen lassen.

Das Landratsamt Günzburg rief die Menschen auf, sich von Gewässern fernzuhalten und Anweisungen der Einsatzkräfte zu beachten. In den betroffenen Gebieten müsse unter anderem mit Stromausfällen gerechnet werden.

Der Starkregen in Teilen Deutschlands sorgt für Dauereinsatz bei den Rettungskräften. In Lindau am Bodensee stehen Autos bis zu einem Meter unter Wasser. Keller laufen voll. Menschen müssen ihre Häuser verlassen.