Zehntausende Einsatzkräfte sind seit Freitagabend (31.05.) nach den heftigen Regenfällen in Süddeutschland im Dauereinsatz. Sie errichten Dämme aus Sandsäcken, pumpen ab, sperren Gefahrenzonen ab oder retten Menschen aus ihren überfluteten Häusern. Ein Feuerwehrmann kam bisher ums Leben, ein weiterer wurde am Sonntagabend noch vermisst.



Während in manchen Teilen der Hochwassergebiete die Pegelstände langsam zurückgehen, bleibt die Lage in anderen Orten angespannt. Ein Überblick:

Besonders kritisch ist die Lage am Montag (03.06.) in den Kreisen Rems-Murr und Ostalb.



Für Teile des Rems-Murr-Kreises warnt das Landratsamt vor einer extremen Hochwasserlage. Dazu gehören unter anderem die Gemeinden Winnenden, Schorndorf und Winterbach.



Die Behörde fordert die Menschen dringend dazu auf, bei Überschwemmungsgefahr auf keinen Fall in Keller oder Tiefgaragen zu gehen.



In der Gemeinde Rudersberg sind nach Polizeiangaben Menschen in ihren Häusern eingeschlossen. Die Lage sei noch komplett unübersichtlich.



Am Morgen wurde ein Pflegeheim in Steinheim an der Murr evakuiert. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden auf andere Heime verteilt. Der Landkreis rief die Anrainerkommunen von Neckar, Rems und Murr auf, ihre lokalen Krisenstäbe einzurichten.



Im Ostalbkreis wurden wegen vorhergesagter Überflutungen in der Nacht zum Montag vorsorglich Menschen in Teilen der Gemeinden Leinzell, Heuchlingen und Göggingen aus ihren Häusern gebracht, wie eine Sprecherin des Krisenstabs mitteilte. Die Gemeinde Täferrot sollte komplett evakuiert werden.



In den betroffenen Kommunen bleiben am Montag Schulen und Kindergärten geschlossen.

Auch in Bayern bleibt die Hochwasserlage angespannt. In den schwäbischen Landkreisen Günzburg und Donau-Ries mussten am Sonntagabend (02.06.) mehrere Orte evakuiert werden.



In Günzburg kamen dabei auch Luftrettungsspezialisten der Wasserwacht mithilfe eines Hubschraubers zum Einsatz. Wie das Bayerische Rote Kreuz in der Nacht mitteilte, waren dort aufgrund der Wassermassen ein Verlassen des Hauses und auch eine Evakuierung etwa mit Booten nicht mehr möglich.



Rettungskräfte haben im vom Hochwasser stark betroffenen oberbayerischen Schrobenhausen eine Leiche im Keller eines Hauses entdeckt. Es handele sich um eine vermisste 43-Jährige, nach der seit Sonntag gesucht worden war, sagte ein Polizeisprecher.



Am Montagmorgen (03.06.) brach nach Angaben des Landratsamts ein weiterer Damm in Manching-Pichl (Landkreis Pfaffenhofen). Die Bewohner werden aufgefordert, umgehend das Erdgeschoss in ihren Häusern und Wohnungen zu verlassen und höhere Stockwerke aufzusuchen.

Flutwelle an der Donau befürchtet

Das Hochwasser konzentriert sich zunehmend auf die Donau, wo nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vielfach die höchste Meldestufe 4 gilt. Und die Scheitelpunkte des Hochwassers seien vielerorts noch nicht erreicht.



Regensburg hat den Katastrophenfall ausgerufen. Dort war am Montagmorgen (03.06.) ein Pegelstand von 5,90 Metern gemessen worden.



Der Wert liegt zwar unter dem des Hochwassers von 2013 (6,80 Meter), allerdings werde der Pegelstand laut Mitteilung der Stadt tagelang hinweg über Pegelstufe 4 bleiben, sodass man sich Sorgen wegen eines sehr hohen Grundwasserspiegels mache.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Ute Wessels

Im schwäbischen Donauwörth erwarten die Experten den Hochwasserscheitel für Montagnachmittag, in Passau werde es wohl am Abend so weit sein.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Jason Tschepljakow