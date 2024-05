Dass Haustiere keine Kuscheltiere, sondern sensible Lebewesen mit eigenen Bedürfnissen sind, dürfte allgemein bekannt sein. Das trifft auf Hund, Katze und Nager gleichermaßen zu. Wer sich ein Haustier anschafft, übernimmt damit zugleich eine große Portion Verantwortung.

Ein Haustier kostet nicht nur Zeit und Geld. Jedes Tier stellt seine eigenen Anforderungen in Sachen Platz, Pflege und Aufmerksamkeit. Wer am liebsten auf der Couch lümmelt, wird mit einem bewegungsfreudigen Hund genauso wenig glücklich wie das betroffene Tier.



Gleichermaßen sollten bei der Wahl eines Haustieres die persönliche Arbeits- und Lebenssituation berücksichtigt werden - auch hinsichtlich möglicher Änderungen. Wie geht es mit Job, Familienplanung und Wohnsituation in den nächsten Jahren weiter?