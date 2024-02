Bauen Sie für den Ernstfall vor, indem Sie Ihr Tier registrieren lassen. Name, Aussehen, besondere Kennzeichen, Chip-Nummer, Wohnort - wer diese Angaben bei Organisationen wie dem Haustierregister des Deutschen Tierschutzbundes, Tasso e.V. oder der Tiermeldezentrale hinterlegt, hat im Vorfeld fast alles getan, was möglich ist. Der Service ist übrigens kostenlos.

Eine Horrorvorstellung für jeden Hundehalter: Der Vierbeiner ist entlaufen - und fällt dem Straßenverkehr zum Opfer. Ebenfalls in die Kategorie "Vorsorge" fällt es, seinen Hund mit dem Straßenverkehr vertraut zu machen. Umso größer ist die Chance, dass ihm das auch dann gelingt, wenn Sie nicht an seiner Seite sind.

Sind Hund oder Katze verschwunden, liegen die Nerven blank. Dabei ist es gerade jetzt wichtig, die Ruhe zu bewahren und strategisch vorzugehen. Sich blindlings auf die Suche zu machen, gehört nicht dazu. Markieren Sie sich in einer Karte oder App, wo Sie bereits nach dem Tier gesucht haben. Dort sollten Sie auch eintragen, wenn Ihr Liebling irgendwo gesichtet wurde.

Damit Ihr Haustier so schnell wie möglich zu Ihnen zurückkehrt, darf keine Zeit verschwendet werden. Denn die Erfahrung zeigt: Die ersten 48 Stunden nach dem Verschwinden sind entscheidend. Die meisten Tiere tauchen innerhalb dieser Zeitspanne wieder auf. Ist das nicht der Fall, können - je nach Tier - folgende Tipps helfen.

Kommt der Hund beim Spaziergang nicht zurück, sollten Sie an Ort und Stelle bleiben. Hunde haben ein gutes Gehör und finden auch über Gerüche wieder zurück. Müssen Sie den Ort verlassen, lassen Sie ein Kleidungsstück zurück.

Verschwinden Katzen plötzlich, suchen Sie in Keller, Garage, Dachboden, Nachbarschaft. Katzen bewegen sich in der Regel in einem Umkreis von 400 bis 1.000 Metern.