Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Matthias Bein

Diese Regeln gelten jetzt rund um den Fundort

Um das Virus einzudämmen, hat das Hessische Umwelt- und Landwirtschaftsministerium bereits Maßnahmen eingeleitet. In einem Radius von 15 Kilometern rund um den Fundort gilt ab jetzt ein striktes Jagdverbot. Das betrifft neben dem Landkreis Groß-Gerau auch den Main-Taunus-Kreis, die Landkreise Darmstadt-Dieburg und Offenbach sowie die Städte Frankfurt am Main und Wiesbaden. Mit Drohnen und Wärmebildkameras wird das betroffene Gebiet zusätzlich nach infizierten Wildschweinen abgesucht.



Der Deutsche Jagdverband appelliert außerdem an Bürgerinnen und Bürger, verhaltensauffällige oder tote Wildschweine umgehend der Polizei zu melden. Man solle sich allerdings von den Tieren fernhalten, um das Virus nicht beispielsweise über die Schuhsohlen zu verbreiten.

So reagieren Städte und Landkreise auf das Virus

Das Veterinäramt und die Gefahrenabwehr des Kreises Groß-Gerau haben am Montag (17.06.) die erste Kadaver-Sammelstelle inklusive Desinfektionsschleuse aufgebaut.



Die Stadt Mainz und der Kreis Mainz-Bingen haben ebenfalls zusätzliche Maßnahmen gegen die Afrikanische Schweinepest ergriffen. Innerhalb der Sicherheitszonen gelten nun strenge Hygienevorschriften für Schweinehalter. Es dürfen keine Hausschweine in das betroffene Gebiet hinein- oder herausgebracht werden. Zusätzlich werden die Amtsärzte die rund 700 Tiere in dem Gebiet auf die Afrikanische Schweinepest testen.



In Wiesbaden organisiert das Veterinäramt der Stadt die Suche, Bergung und Entsorgung von toten Wildschweinen. Außerdem werden die toten Tiere getestet und auch hier Kadaversammelplätze auf den Wertstoffhöfen in Nordenstadt und Dotzheim eingerichtet. Auch ein Jagdverbot und eine Leinenpflicht für Hunde wurden angeordnet.

Bildrechte: IMAGO / Marc Schüler

Große Ansteckungsgefahr bei Schweinepest

Sollten mehr Fälle der Afrikanischen Schweinepest nachgewiesen werden, könnte das harte Konsequenzen haben. Die Krankheit ist hochansteckend für Wild- und Hausschweine. Im Zweifel müssten die Tiere dann getötet werden. Nach Angaben des Bauern- und Winzerverbandes gibt es in Rheinhessen etwa eine Handvoll Betriebe mit mehreren hundert Tieren.



Und auch in der Landwirtschaft könnte es Einschränkungen bei der Getreideernte geben, weil keine Ernte-Maschinen mehr eingesetzt werden dürfen, um die Wildschweine nicht aufzuscheuchen.

Weitere Fälle von Afrikanischer Schweinepest