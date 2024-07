Kaum wird es Sommer, häufen sich die traurigen Schlagzeilen: "Kind in Auto an Überhitzung gestorben" oder "Hund von Feuerwehr aus Auto befreit". Denn was viele nicht ahnen: Selbst wenn ein Fenster leicht geöffnet ist, können sich die Temperaturen im parkenden Auto auf bis zu 70 Grad aufheizen!