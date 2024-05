Eigenheimbesitzern mit Ölheizung treiben die aktuellen Heizölpreise die Schweißperlen auf die Stirn. Das Herz eines Autofahrers können sie durchaus höher schlagen lassen - und auf so manch fragwürdige Idee bringen. Denn noch liegt der Heizölpreis deutlich unter dem, was für Diesel bezahlt werden muss. Eine gute Idee ist es trotzdem nicht, seinen Wagen falsch zu betanken. Und das aus mehreren Gründen.

Diesel und Heizöl sind nicht das Gleiche! Bis Mitte der 90er-Jahre gab es - chemisch betrachtet - tatsächlich kaum Unterschiede. Allerdings wurde der Brennstoff Heizöl rot eingefärbt, um ihn vom Kraftstoff Diesel unterscheiden zu können. Das ist bis heute so.



Fahrzeug- und Heiztechnik haben sich seit den 90er-Jahren weiterentwickelt - und entsprechend sind ihre Kraft- und Brennstoffe für ihren jeweiligen Einsatz optimiert worden. Heute unterscheiden sich Heizöl und Diesel beispielsweise in ihrem Schwefelgehalt voneinander.



Zudem werden beide Stoffe bereits in den Raffinerien mit unterschiedlichen Additiven angereichert, die sie für ihren Einsatz optimieren. Diesel-Kraftstoff wird zum Beispiel in Sachen Zündfähigkeit optimiert und enthält vor allem in der Übergangs- und Winterzeit Wirkstoffe, die dafür sorgen, dass sich bei Minusgraden keine Paraffinkristalle bilden. Bei Heizöl ist das nicht notwendig.