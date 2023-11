Fahrgäste, die ihre geplante Reise wegen des Streiks verschieben möchten, könnten ihr für den 15. oder 16.11. gebuchtes Ticket im Fern- und Nahverkehr zu einem späteren Zeitpunkt nutzen, so die Bahn. Man darf am 15.11. auch früher losfahren als geplant. Das Ticket gilt für alle Fahrten zum gleichen Ziel, auch wenn die Strecke anders verläuft. Die Zugbindung ist aufgehoben und Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden. Wer vom Nah- auf den Fernverkehr umsteigt, muss zuerst ein Ticket kaufen, das später erstattet wird.

Wenn Sie wegen des Streiks viel zu spät oder gar nicht ankommen, haben Sie einen Anspruch auf Entschädigung. Wer 1 Stunde zu spät am Ziel ankommt, bekommt 25 Prozent des Fahrpreises erstattet, bei 2 Stunden muss das verantwortliche Bahnunternehmen 50 Prozent des Preises zurückzahlen. Verspätungen beziehen sich immer auf die Ankunftszeit am Zielort . Verpassen Sie also wegen einer zehnminütigen Verspätung Ihres ersten Zuges den Anschlusszug und kommen dadurch am Zielbahnhof eine Stunde später an, haben sie Anspruch auf die Entschädigung.

Die Bahn empfiehlt, sich Verspätungen von Mitarbeitenden bestätigen zu lassen. Die Verbraucherzentrale rät außerdem, Fotos von Anzeigetafeln zu machen, auf denen die verspäteten oder gestrichenen Züge stehen, oder Screenshots aus der App oder von der Internetseite zu erstellen. Mit diesen Belegen, der Fahrkarte und dem ausgefüllten Fahrgastrechte-Formular kann die Reise reklamiert werden. Das Formular gibt es direkt im verspäteten Zug, im Reisezentrum der Bahn oder online zum Herunterladen . Die Unterlagen müssen an die Bahn geschickt oder im Reisezentrum abgegeben werden. Wenn das Ticket online oder mobil gekauft wurde, kann die Entschädigung in der Bahn-App oder auf bahn.de beantragt werden. Wird eine Entschädigung unberechtigterweise abgelehnt, kann Beschwerde beim Eisenbahn-Bundesamt eingereicht werden.

Wer abends an einem Bahnhof strandet und nicht weiter an sein Ziel kommt, hat Anspruch auf eine Unterkunft und den Transport dorthin sowie am nächsten Tag zurück zum Bahnhof. Dafür muss man sich am Serviceschalter melden.



Wer auf eigene Faust Taxi oder Hotel buchen will, sollte sich vorher unbedingt bestätigen lassen, dass das Bahnunternehmen keine Fahrt mehr an diesem Tag durchführen wird und nicht mit einer Unterkunft helfen kann.



Auch wenn man mit dem privaten Auto oder dem Bus fährt, können Kosten erstattet werden. Laut der Bahn werden nur Gesamtbeträge von höchstens 120 Euro erfasst. Bewahren Sie dann die Rechnungen auf, um sie später einzureichen. Das muss innerhalb von drei Monaten passieren.