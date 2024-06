Wird das (angeschlossene) Fahrrad auf offener Straße oder direkt vor dem Haus geklaut, benötigt man eine sogenannte Fahrradklausel in der Hausratversicherung, weil es sich ja nicht um einen Einbruchdiebstahl handelt. Diese Fahrradklauseln kosten allerdings extra. Auch wenn das Fahrrad "nur" kaputtgemacht und nicht gestohlen wurde, zahlt die Hausratversicherung nicht.

Diese zwei Versicherungsvarianten sind am häufigsten: Erstens, die sogenannte 1%-Regel. Das bedeutet, dass im Falle eines Diebstahls nur 1 Prozent der gesamten Versicherungssumme ersetzt wird. Ein Beispiel: Ist die Maximalversicherungssumme der Hausratversicherung 50.000 Euro, so bekommt man für das Fahrrad bei einem Diebstahl nur 500 Euro.



Manchmal steht in den Versicherungsdetails aber auch eine konkrete Summe, zum Beispiel 600 Euro. Ob das dann wirklich ausreicht, um ein neues Fahrrad zu kaufen, hängt vom eigenen Fahrradstandard ab.