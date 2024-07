Und noch etwas anderes hält die Deutschen am Bargeld: Anonymität und Schutz der Privatsphäre. In einer Umfrage der Bundesbank wünschen sich 63 Prozent, dass Bargeld in 15 Jahren weiter so genutzt wird wie bisher.



Knapp die Hälfte erwartet aber, dass Bargeld im Jahr 2038 aus dem Alltag verschwunden ist. Dann blieben "nur noch" die Karte und das Handy übrig. Oder eine Möglichkeit, die wir heute noch gar nicht kennen.