Doch in der Realität gibt es bisher in Deutschland noch einige Probleme im Umgang mit der Debitkarte. Auch bei der Verbraucherzentrale (vzbv) häufen sich inzwischen die Beschwerden. Nach einem Verbraucheraufruf meldeten sich 1.745 Debitkarten-Besitzer mit ihren Problemen.

Debitkarte, Girocard - Wo ist der Unterschied? Sowohl Girocard als auch Debitkarte werden von Banken in Verbindung mit einem Girokonto ausgegeben. Sie können somit zum bargeldlosen Bezahlen und Geldabheben genutzt werden. Der Unterschied besteht darin, dass die Girocard eine besondere Form der Debiktkarte darstellt. Sie existiert nämlich nur in Deutschland. Die Deutsche Kreditwirtschaft hat sich auf dieses System festgelegt, um Kosten zu reduzieren. Das Bezahlen im Ausland funktioniert mit der Girocard deshalb nur über zusätzliche Funktionen wie Maestro. Diese wurde von Mastercard jedoch zum Juli 2023 eingestellt. Folglich wäre eine Girocard ohne diese Funktion im Ausland nicht mehr nutzbar.

An der Kasse könnte es beim Bezahlen mit der Debitkarte vielerorts zu Problemen kommen. Zahlreiche Händler und Geschäfte akzeptieren die Debitkarte schlichtweg nicht.



Und das aus einem einfachen Grund: Die Gebühren, welche bei jedem Bezahlvorgang anfallen, sind deutlich höher. Im Vergleich zur Girocard bis zu viermal so hoch. Besonders für kleine Geschäfte ein Problem, denn sie haben niedrigere Umsätze. Hohe Gebühren wirken sich daher stärker auf den Gewinn aus. Große Handelsketten haben hier mehr Spielraum.



Doch auch über den Handel hinaus scheinen Probleme zu bestehen. Betroffene berichteten über Komplikationen bei Behörden, in Kliniken oder dem TÜV. Debitkarten können in der Regel vor allem dort problemlos genutzt werden, wo man auch mit Kreditkarte zahlen kann.