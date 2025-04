Nach dem Blackout, den Experten als "vollständigen Netz-Zusammenbruch" bezeichnen und der weite Teile Spaniens und Portugals sowie Teile Südfrankreichs praktisch lahmlegte, stellt sich auch hierzulande die Frage, ob so etwas auch in Deutschland passieren könnte und wie sicher die deutschen Stromnetze sind.

Zuverlässigkeit Im Jahr 2023 mussten Haushalte in Deutschland durchschnittlich knapp 13 Minuten ohne Strom auskommen. Das entspricht in etwa dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Damit gehört das deutsche Stromnetz laut Bundesnetzagentur auch im Vergleich zu den Nachbarländern zu den zuverlässigsten.

Dazu die Bundesnetzagentur gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: "Ein großflächiger, langanhaltender Blackout ist in Deutschland unwahrscheinlich." Und weiter: "Das elektrische Energie-Versorgungssystem (...) verfügt über zahlreiche Sicherungsmechanismen." Diese würden kontinuierlich auf ihre Eignung geprüft und bei Bedarf angepasst, so die Behörde. Außerdem sei das System redundant angelegt, was bedeutet, dass beim Ausfall einer Leitung eine andere einspringen würde.



"Für den Fall der Fälle hätten wir Kraftwerke, sogenannte schwarzstartfähige Kraftwerke, die ein solches Netz wieder aufbauen könnten. Das heißt, Deutschland ist gut vorbereitet", so Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, in einem Interview mit der Tagesschau.