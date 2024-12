Sportliche Großereignisse haben in diesem Jahr auch die Suchanfragen von Millionen Internetnutzern in Deutschland bestimmt. Die "Fußball-EM" verzeichnete 2024 den größten Anstieg der Google-Suchanfragen, wie das Unternehmen in Hamburg mitteilte. Auf Platz zwei landete die "Handball-EM".

"Wir sehen eigentlich immer, wenn ein großes Sportereignis, vor allem Fußball, bei uns in Deutschland stattfindet, dass es auf unserem Platz eins der Suchtrends ist", sagte Sprecherin Hannah Samland. Zur Fußball- und Handball-EM gesellen sich auch noch "Olympia" auf dem sechsten Platz und "Bogenschießen Paralympics" auf Platz acht. "Wir sind eine Sportnation und das zeigt sich auch in den Suchergebnissen", so Samland.



Neben den Sport-Themen hätten in diesem Jahr auch politische Themen dominiert. "Das ist in diesem Jahr, wenn man zurückblickt, gar nicht so überraschend", so Samland. Die erfolgreichsten Beispiele aus den Top Ten sind "US-Wahl" auf Platz drei und "Europäische Union Wahlergebnisse" auf Rang fünf.