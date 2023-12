Die Verantwortlichen der Preisverleihung haben sich für 2024 ein paar Neuerungen einfallen lassen. Zum einen sind pro Kategorie diesmal sechs statt nur fünf Kandidaten im Rennen, zum anderen gibt es im Filmbereich eine neue Kategorie. Mit "Cinematic and Box Office Achievement" sollen Blockbuster geehrt werden, die an den Kinokassen weltweit mindestens 150 Millionen Dollar eingespielt haben.



Nominiert sind in dieser neuen Kategorie "Barbie", "John Wick: Chapter 4", "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 1" und tatsächlich auch Popstar Taylor Swift mit ihrem Erfolgskonzertfilm "The Eras Tour". Nachdem sie letztes Jahr eine Oscar-Nominierung nur knapp verpasst hat, könnte es 2024 vielleicht dann wenigstens der Golden Globe werden.