20.10.23 | Promis sammeln Spenden bei "Tribute to Bambi"-Veranstaltung

Gestern Abend (19.10) versammelten sich zahlreiche Prominente aus Wirtschaft, Kultur, Medien und Politik, um Spenden für Kinder und Jugendliche in Not zu sammeln. Mit dabei auf dem roten Teppich der "Tribute to Bambi"-Gala unter anderem Sänger Sascha, Schauspielerin Nastassja Kinski, die Politikerinnen Julia Glöckner und Dorothee Bär und zahlreiche bekannte Gesichter aus Film und Fernsehen.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Michael Bahlo

Drei Hilfsprojekte standen in diesem Jahr im Mittelpunkt: Der Verein High Five aus München, in dem benachteiligte Kinder sportpädagogisch unterstützt werden, das Programm Kiez Kids der Berliner Help Stiftung, die Kinder aus suchtkranken Familien unterstützt und die Familienherberge Lebensweg aus Baden-Württemberg, die Familien mit schwerkranken Kindern eine Auszeit bietet. Letzteres Projekt liegt besonders Musiker Michael Patrick Kelly am Herzen.



Vor allem durch seine Konzerte komme der Musiker immer wieder in Kontakt mit Familien, die ein behindertes oder krankes Kind haben. Er will genau an dieser Stelle eingreifen und den Menschen neue Kraft und neuen Mut für den Alltag schenken, wie er in einem Interview am Abend verrät.



Musiker Giovanni Zarrella brachte mit Italo-Hits den Saal zum Tanzen, während Riccardo Simonetti und Nazan Eckes als Moderatoren durch den Abend führten.



Am Ende konnte eine Spendensumme von 100.000 Euro erreicht werden.

