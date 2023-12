Sandra Hüller hat für ihre Rolle in "Anatomie eines Falls" den Europäischen Filmpreis als beste Schauspielerin bekommen. Darin spielt sie eine erfolgreiche Schriftstellerin unter Mordverdacht.



In ihrer Dankesrede rief die 45-Jährige, die in Suhl geboren wurde und mittlerweile in Leipzig wohnt, das Publikum zu einer Schweigesekunde für Frieden in der Welt auf. Auch in anderen Kategorien konnte der Film die Kritiker überzeugen.