Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) hat Schätzwerte für eine angemessene Zufuhr von Vitamin D herausgegeben. Für Kinder ab einem Jahr und Erwachsene aller Altersgruppen wird der Schätzwert mit 20 Mikrogramm Vitamin D pro Tag angegeben. Dafür empfiehlt die DGE, sich täglich für fünf bis 25 Minuten in der Sonne aufzuhalten.

Viele Menschen wollen auf Nummer sicher gehen, und nehmen zusätzlich Vitamin-D-Präparate ein. Gerade wer sich nicht viel im Freien aufhalten kann, denkt vielleicht, er tut seinem Körper so etwas Gutes. Bevor Nahrungsergänzungsmittel (Supplemente) oder Medikamente eingenommen werden, sollte allerdings mit einem Arzt gesprochen werden. Der kann den Vitamin-D-Status im Körper durch einen Bluttest bestimmen.

Eine Überversorgung an Vitamin D kann tatsächlich schädlich sein. Laut der Leiterin des Giftinformationszentrums in Erfurt, Dagmar Prasa, gab es 2022 mehr Anfragen wegen Einnahmen von hochdosierten Vitamin-D-Präparaten. Auf der Rangliste der bei den Anrufen am häufigsten betroffenen Arzneimittel sei Vitamin D von Platz 69 auf nunmehr Platz 17 vorgerückt. Die meisten Anfragen im vergangenen Jahr betrafen eine einmalige, versehentliche Überdosierung.