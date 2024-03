Wie wirksam und gesund ist der Drink wirklich?

Das ist in dem Fall nicht so einfach zu beurteilen. Man weiß nicht, wie viel und welcher Saft und wie viel Magnesium jeweils konkret verwendet wurden. Luisa Hardt | Ernährungswissenschaftlerin dpa

Sauerkirschsaft: Der Saft enthält zum einen das Schlafhormon Melatonin, welches entscheidend für den Schlaf-Wach-Rhythmus ist. Zum anderen sekundäre Pflanzenstoffe, die dafür sorgen, dass mehr Melatonin im Körper hergestellt werden kann.



Ein paar Studien zeigen zwar, dass der regelmäßige Konsum zu besserem Schlaf beiträgt, allerdings haben sie nur wenige Testpersonen. Auch Bestandteile schwanken von Saft zu Saft: Besonders viel Melatonin enthält die Montmorency-Kirsche - die ist aber nur selten in Deutschland erhältlich.

Bildrechte: IMAGO / Design Pics



Magnesium: Das Mineral ist an der Produktion von Serotonin und Melatonin beteiligt. Außerdem hemmt es die Ausschüttung von Stresshormonen und lindert dadurch Nervosität, was zu verbessertem Schlaf führen kann.



Magnesiummangel kommt in Deutschland aber eher selten vor, weshalb Nahrungsergänzungsmittel nicht unbedingt notwendig sind - eine Überdosis kann sogar zu Durchfall führen.

Wir haben mit einer Durchschnittskost eigentlich keinen Magnesiummangel. Kein Mensch braucht das als Supplement, wenn er sich normal ernährt. Hans Hauner | Ernährungsmediziner dpa

Soda/Tonic Water/Sprudelwasser: Die letzte Zutat hat keinen positiven Effekt auf den Schlaf, dafür aber auf den Geschmack des Mocktails. Nur auf zu viel Zucker sollte kurz vor dem Schlafen verzichtet werden, weil der Körper über Nacht sonst Insulin ausschüttet, was langfristig eine Gewichtszunahme begünstigen kann.

Bildrechte: IMAGO / Tetra Images

Fazit zum TikTok Trend "Sleepy Girl Mocktail"

Ob der Mocktail durch seine Zutaten wirklich zu besserem Schlaf beiträgt, ist also unklar und noch wenig untersucht. Der Placebo-Effekt ist aber durchaus real: Wer nur fest genug daran glaubt, dem kann der Mocktail wirklich helfen! Und allein die feste nächtliche Routine kann dazu beitragen, besser ins Land der Träume zu kommen.



In jedem Fall ist der Mocktail deutlich harmloser und gesünder als ein Glas Wein am Abend oder Schlaftabletten mit starken Nebenwirkungen - einen Versuch also wert!



Nur für schwache Blasen ist das Getränk so kurz vor dem Schlafengehen nicht unbedingt zu empfehlen...

Das Rezept: So einfach wird der Mocktail gemacht

Mit nur drei Zutaten ist der Mocktail wirklich schnell zu mischen und soll dabei auch noch Schlafstörungen entgegenwirken. Das Rezept der Influencerin Gracie Norton ist mit 1,5 Millionen Aufrufen und fast 200.000 Likes auf TikTok besonders erfolgreich.

Rezept nach Influencerin Gracie Norton: - 240 ml Sauerkirschsaft

- 1 TL Magnesium

- 240 ml "OLIPOP"-Soda, alternativ Tonic Water, Limo oder Sprudelwasser

- Nach Lust und Laune auch Minze und Eis

Zubereitung: Das Magnesium erst im Kirschsaft auflösen und dann die anderen Zutaten hinzufügen - schon ist der erfrischende Mocktail fertig!



Die Wellness-Influencer empfehlen den alkoholfreien Cocktail 30 bis 60 Minuten vor dem geplanten Einschlafen zu trinken.

Schlafstörungen - ein echtes Problem

Um fit und ausgeruht durch den Tag zu kommen, ist ausreichend guter Schlaf ein Muss. Doch viele Menschen leiden Nacht für Nacht unter Schlafstörungen, die zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen können.



Laut Hans-Günter Weeß, dem Leiter des interdisziplinären Schlafzentrums des Pfalzklinikums in Klingenmünster in Rheinland-Pfalz, leiden in Deutschland sechs bis zehn Prozent der Menschen an einer behandlungsdürftigen Schlafstörung.