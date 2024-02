Helfen muss man nur dann nicht, wenn bereits andere helfen, wenn das Opfer Hilfe ablehnt oder bereits gestorben ist. Außerdem muss man sich nicht selbst in Gefahr bringen. Daher steht in Paragraf 323c StGB, dass die Hilfeleistung "erforderlich" sein muss und dem Helfenden "zuzumuten".

Eine Einschränkung ergibt sich also aus dem "zumutbaren". Niemand kann verlangen, dass jemand über die vielbefahrene Autobahn läuft, um einem anderen zu helfen. Oder beim Unfall mit einem Gefahrguttransporter selbst Hand anlegt - das sollte nur die Feuerwehr in Spezialanzügen. Auch bei einer Massenschlägerei gilt der Rat: Aus sicherer Entfernung lieber die Polizei anrufen. Wer sich also in eigene (körperliche) Gefahr bringen würde, muss nicht persönlich eingreifen.