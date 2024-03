Bildrechte: imago images/Panthermedia

17. März 2024, 15:00 Uhr

Dass Menschen zum Teil schwerste Unfälle überleben, haben sie häufig denen zu verdanken, die zuerst am Unfallort sind: den Ersthelfern. Doch nicht jeder, der helfen will, kann es auch. Was muss man wissen, wenn man als Ersthelfer gefragt ist? UND: Ist man verpflichtet, Erste Hilfe zu leisten - auch wenn man gar nicht weiß, was zu tun ist?