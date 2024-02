300 Minuten Sport pro Woche brauchen demnach Männer, um ihr Sterberisiko maximal zu senken. Frauen benötigen dafür nur 140 Minuten. Im Klartext: Schon mit 20 Minuten am Tag kann das weibliche Geschlecht das Optimum erreichen! Martha Gulati vom Cedars-Sinai Medical Center und ihre Kollegen von der Tsinghua Universität in Peking wollten wissen, welche Auswirkungen Sport auf die Gesundheit hat und griffen dafür auf eine landesweite Datenbank zurück.



Überraschendes Ergebnis: Regelmäßige sportliche Betätigung in der Freizeit senkte diese Gefahr bei Männern demnach durchschnittlich um 15 Prozent, bei Frauen um 24 Prozent - jeweils im Vergleich zu Menschen, die keinen Sport trieben.