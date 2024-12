Nun hat sich auch die Deutsche Gesellschaft für Urologie gegen die Tastuntersuchung stark gemacht. Die Kritik: Mittlerweile zeigen viele Studien, dass allein durchs Tasten Prostatakrebs nicht zuverlässig entdeckt wird. Das bedeutete in der Praxis, dass viele Männer unnötig operiert werden, weil es bei ihnen den Verdacht auf Prostata-Krebs gab.

Schon 2023 hatte das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) auf dieses Problem aufmerksam gemacht: "Die rektale Tastuntersuchung als Screening-Test zur Früherkennung von Prostatakrebs kann gleich in zweierlei Richtungen Schaden anrichten", sagt Agne Krilaviciute vom DKFZ.



"Bei einem negativen Testergebnis können sich die Patienten in falscher Sicherheit wiegen. Und durch die hohe Falsch-Positiv-Rate werden viele Männer unnötig in Angst versetzt."