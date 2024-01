"In Vitro" heißt "im Glas" - die Befruchtung wird also in einem Reagenzglas durchgeführt. Dabei werden Eizellen und Samenzellen gewonnen, aufbereitet und in einer Nährlösung zusammengeführt.



Gelingt die Befruchtung, reifen die Eizellen mehrere Tage in einem Brutschrank. Anschließend werden maximal drei befruchtete Eizellen in die Gebärmutter eingesetzt.



Kosten: Gesetzlich Versicherte zahlen ca. 1.500 Euro, Privatversicherte etwa 3.700 Euro.