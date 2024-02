Wer unter Herzrasen und Herzstolpern in der Prä- oder Perimenopause leidet, also in einer früheren Phase der Wechseljahre, hat meist mit den starken Hormonschwankungen in dieser Zeit zu kämpfen.



Doch auch später meldet sich das Herz bei vielen Frauen: Hitzewallungen bewirken bei manchen Frauen heftiges Herzklopfen, andere berichten von Schwindelgefühlen.



Das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, steigt bei Frauen insbesondere nach den Wechseljahren an. Daher sollten weitergehende Herz-Kreislauf-Symptome unbedingt ernst genommen und ärztlich abgeklärt werden, um einen Herzinfarkt bei Frauen nicht zu übersehen.