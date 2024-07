Bildrechte: picture alliance/dpa | Annette Riedl

Nachhaltigkeit Periodenslip und Co.: Welche Tampon-Alternativen gibt es?

Hauptinhalt

10. Juli 2024, 13:47 Uhr

Frankreich will jungen Frauen in Zukunft wiederverwendbare Periodenprodukte bezahlen. Denn Tampons, Binden und Slipeinlagen sind teuer und produzieren Müll. Über 90 Prozent der Frauen in Deutschland nutzen Einweg-Hygieneartikel. Jede davon produziert um die vier Kilogramm Müll im Jahr, nur durch Menstruationsartikel. Welche Alternativen gibt es?