Für eine gesunde Leber kann jeder selbst eine Menge tun: Alkohol am besten ganz wegzulassen, ist sicherlich das wichtigste. Übrigens: Auch geringe aber regelmäßige Mengen Alkohol wie das Bier oder das Glas Wein am Abend belasten die Leber. Auch Bewegung und Sport helfen der Leber, überschüssiges Fett abzubauen. Bereits 30 Minuten moderate Bewegung pro Tag, wie Spazierengehen oder Radfahren, können positive Effekte für die Leber haben.

Besonders grünes Blattgemüse, Brokkoli, Knoblauch und Zitrusfrüchte regen die Leberfunktion an und helfen bei der Entgiftung der Leber. Auch Vollkornprodukte und Omega-3-Fettsäuren aus Fisch, Nüssen und Leinsamen unterstützen die Lebergesundheit.



Auch sehr wichtig: Viel Wasser (ohne Sprudel) und ungesüßte Tees trinken!



Hausmittel wie Mariendistel, Artischockenextrakt oder Grüner Tee werden häufig auch eingesetzt, um die Leberfunktion zu stärken oder sie vor oxidativem Stress zu schützen.



Hier sind es vor allem die Bitterstoffe, die helfen: Sie regen die Produktion von Verdauungssäften an und unterstützen die Leber und Galle in ihrer Entgiftungsfunktion. Auch Kurkuma unterstützt die Arbeit der Leber. Nahrungsergänzungsmittel mit Kurkuma können die Leber jedoch bei Überdosierung auch gefährden. Das gelbe Gewürz selbst ist unbedenklich!