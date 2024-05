Viele Frauen, die in den vorzeitigen Wechseljahren sind, merken das nicht. Einige Frauen werden einfach nicht schwanger oder haben die gleichen Symptome wie in den normalen Wechseljahren (u.a. Hitzewallungen und Nachtschweiß). Allerdings werden diese Anzeichen in jungen Jahren oft nicht mit den Wechseljahren in Zusammenhang gebracht.



Das wichtigste Merkmal aber ist es, wenn eine junge Frau ihre Tage nicht mehr bekommt. Dafür kann es zwar auch andere Gründe geben, doch Aufmerksamkeit ist wichtig - die Bestimmung des Hormonstatus sollte in dieser Situation unbedingt vorgenommen werden.



Dieser Hormonstatus - insbesondere der sogenannte FSH-Wert - hilft dann bei der Diagnose weiter: Je höher der FSH-Wert ist, desto geringer ist die Eierstockfunktion.