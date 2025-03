Bioidentische Hormone sind eine von mehreren Möglichkeiten, der nächtlichen Schlaflosigkeit in den Wechseljahren zu begegnen. Oftmals wird Frauen in der zweiten Zyklushälfte Progesteron verordnet. "Bei manchem wirkt das Progesteron wirklich wie ein Schlafmittel", stellt Gynäkologin Dr. Katrin Schaudig in ihrer Praxis fest. Wenn eher die starken Schwankungen in der Perimenopause für die Schlafprobleme verantwortlich sind, hilft das Progesteron jedoch nicht immer weiter. "Dann muss man eher den Eierstock bremsen", beschreibt es Dr. Katrin Schaudig. Das geht mit einer östrogenfreien Antibabypille und zusätzlichem Östrogen.

Sanfte Helfer: Auch pflanzliche Mittel wie Baldrian, Passionsblume, Hopfen, Lavendel werden bei Schlafproblemen oft empfohlen, Phytoöstrogene (Pflanzen, deren Wirkung dem Östrogen ähnlich ist) sind speziell für Frauen mit Wechseljahresbeschwerden mitunter hilfreich.



Der Blick auf die eigenen Blutwerte für bestimmte Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente kann sich auch lohnen: So wird ein niedriger Vitamin-D-Spiegel mit Schlafstörungen in Verbindung gebracht, auch Studienergebnisse bestätigten einen Zusammenhang.



Der Mineralstoff Magnesium spielt eine Rolle bei der Umwandlung von Tryptophan in Serotonin und später in Melatonin - dem Schlafhormon - beteiligt. Abends eingenommen, soll es beim Einschlafen helfen.



Das Spurenelement Zink ist ebenso an der Regulierung des Schlafes beteiligt. Inwiefern die Zinkeinnahme bei Schlafstörungen konkret helfen kann, ist jedoch noch nicht bekannt.